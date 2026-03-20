L'ultima gara della stagione di sci alpino si svolge a Lillehammer, dove si disputano le finali della Coppa del Mondo. Durante il weekend, gli atleti Franzoni e Paris si affrontano nella discesa, cercando di conquistare punti importanti per la classifica generale. La competizione si concentra esclusivamente sulla disciplina della velocità, con gli atleti pronti a dare il massimo in questa fase conclusiva.

La Coppa del Mondo di sci alpino entra nell’ultima settimana della sua stagione. A Lillehammer vanno in scena, infatti, le finali e sarà un weekend dedicato completamente alla velocità. Sabato è il giorno delle discese e, a differenza di quanto accade in campo femminile, tra gli uomini è già tutto deciso, visto che Marco Odermatt ha conquistato ancora una volta la sfera di cristallo, battendo il connazionale Franjo Von Allmen. Da decidere c’è ancora il terzo gradino del podio in classifica e molto probabilmente se lo contenderanno Giovanni Franzoni (354) e Dominik Paris (341), anche se tra i due azzurri potrebbe ancora inserirsi l’austriaco Vincent Kriechmayr (322). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, ultima discesa dell’anno. Franzoni e Paris si sfidano per il podio in classifica

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