Chiara Ferragni si prepara a tornare in televisione con un progetto documentaristico che sarà disponibile su una piattaforma di streaming. La fashion influencer sta inoltre valutando alcune proposte di programmi televisivi, lasciando da parte i reality. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si ripropone in una nuova forma, con un focus su contenuti più approfonditi e meno legati ai format tradizionali.

Chiara Ferragni sta pianificando un ritorno mediatico attraverso un progetto documentaristico su una piattaforma di streaming e la valutazione di nuove proposte televisive. L’obiettivo è ricostruire la propria immagine pubblica dopo i recenti eventi personali e professionali. Il percorso di ripresa dell’influencer passa per una selezione rigorosa dei progetti. Nonostante le numerose offerte che arrivano costantemente, lei decide di scartare quelle che non si allineano con la sua strategia attuale. Un esempio concreto di questo approccio è il rifiuto di partecipare a The Traitors Italia. In questo programma, i partecipanti devono individuare l’identità del traditore per ottenere il premio finale, ma l’invito non è stato accettato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorno di Chiara Ferragni: tra docu-serie e no ai reality

Saviano il ritorno (sempre su La7): in tv con una docu-serie tra mafia, camorra e lezioni da maestrino del mainstreamRoberto Saviano è tornato “in mezzo alla strada”, come ama dire lui con quel piglio da intellettuale on the road che però non ha nulla della libertà...

Chiara Ferragni è stata prosciolta, ma Chiara Ferragni ormai non esiste più: l’impero è crollato per sempreImmaginate una persona che si risveglia da un lungo coma e si accorge che il mondo che ricordava non esiste più: ecco, è così che mi immagino Chiara...

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Temi più discussi: Il ritorno di Belén all’Isola, niente tradimenti per Chiara Ferragni e Fedez in attesa del terzo figlio in Versilia; Chiara Ferragni lancia una linea skincare; Chiara Ferragni innamorata di Josè Hernandez: Due 14enni alla prima cotta; Ca’ del Poggio: la mamma di Chiara Ferragni ospite delle Colline del Prosecco.

Il grande ritorno di Belén all’Isola3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... vanityfair.it

Chiara Ferragni: la svolta dell’artigianato italianoChiara Ferragni punta sull'artigianato italiano. La nuova strategia di comunicazione tra ritorno alle origini, sentiment positivo. lagazzettadellospettacolo.it

Righetti squalificato, tocca a Di Chiara in difesa. Bucchi pensa ad altri cambi in formazione Anti vigilia di Samb-Arezzo. Probabile il ritorno di Guccione in cabina di regia, con Ionita che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. In attacco scalpitano Arena e facebook

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch x.com