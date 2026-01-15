Dopo la recente proscioglimento, Chiara Ferragni si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita. La sua immagine pubblica e il suo impero digitale hanno vissuto momenti di cambiamento e incertezza. Questa riflessione invita a considerare come eventi legali e personali possano influenzare il percorso di una figura così nota, segnando un punto di svolta nella sua storia professionale e personale.

Immaginate una persona che si risveglia da un lungo coma e si accorge che il mondo che ricordava non esiste più: ecco, è così che mi immagino Chiara Ferragni all’indomani della fine della vicenda legata al pandoro Balocco. Solo che, in questo caso, è Chiara Ferragni a non esistere più: fino a poco più di due anni fa, era una delle personalità social più seguite e apprezzate di sempre, con oltre trenta milioni di follower e una reputazione immacolata. Era (inspiegabilmente e – oggi possiamo aggiungere – senza reali competenze) una imprenditrice di enorme successo, la più nota e, perdonate il gioco di parole, influente influencer del mondo, una mamma e una moglie da copertina, una donna senza sbavature, senza inciampi, senza rivali. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chiara Ferragni è stata prosciolta, ma Chiara Ferragni ormai non esiste più: l’impero è crollato per sempre

