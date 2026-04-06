Pasquetta di code in autostrada bollino rosso anche martedì

Durante il giorno di Pasquetta si sono registrate lunghe code in autostrada, con un notevole afflusso di veicoli in uscita dalle località di vacanza. Le condizioni del traffico sono risultate difficili in molte aree, con rallentamenti che hanno interessato le principali arterie stradali. Per il giorno successivo, martedì, è previsto il bollino rosso, segnalando un potenziale aumento dei flussi di auto in transito lungo le strade principali.

La situazione più complicata sulla A7, ma anche il 7 aprile i tempi di percorrenza saranno lunghi, previste altre code per tutto il giorno Pasquetta di code in autostrada (qui gli aggiornamenti), giornata caratterizzata dai tanti rientri dal lungo weekend di Pasqua. Non solo lunedì 6 aprile, però, anche martedì 7 la giornata sarà caratterizzata dal bollino rosso per i tempi di percorrenza molto superiori alla media. La situazione più complicata è quella sulla A7, con una decina di chilometri di coda tra Bolzaneto e Isola del Cantone in direzione SerravalleMilano. Ma i rallentamenti riguardano anche A10, A12 e A26. Le previsioni non sono buone nemmeno per la giornata di martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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