rimini bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina

Nella mattina di Pasqua, un bambino di 12 anni è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina durante una visita a Pennabilli, nel Riminese. L’incidente ha coinvolto la famiglia e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si chiede come prevenire simili incidenti in futuro.

Nella mattina di Pasqua un grave incidente ha trasformato una vacanza familiare in un dramma a Pennabilli, nel Riminese. Un bambino di 12 anni, marchigiano, che si trovava con i genitori e gli zii in un centro termale per le feste, è stato improvvisamente risucchiato con forza dal bocchettone di aspirazione di una piscina idromassaggio mentre giocava nell’acqua. Il piccolo è rimasto incastrato sul fondo per diversi minut i. I genitori si sono accorti subito dell’accaduto e hanno tentato di liberarlo, riuscendoci solo quando il personale della struttura ha spento l’impianto. Il bambino ha perso i sensi ed è andato in arresto cardiaco. Trasportato d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini, versa in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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