Gerocarne scattano i sigilli | trasportavano rifiuti speciali pericolosi senza licenza Due denunciati

La Guardia di finanza di Vibo Valentia ha sequestrato un sito a Gerocarne dove due persone trasportavano rifiuti speciali pericolosi senza le autorizzazioni. Ieri mattina, i militari hanno messo i sigilli all’area e denunciato i responsabili. L’indagine prosegue per accertare eventuali collegamenti con altre discariche abusive nella zona.

Non si ferma l'offensiva contro i "padroni delle discariche abusive" che martoriano il territorio vibonese. Nelle ultime ore, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno hanno assestato un altro colpo al traffico illecito di materiali inquinanti, denunciando a piede libero due uomini originari di Lamezia Terme. L'operazione è scattata durante un ordinario servizio di pattugliamento lungo una strada provinciale nel comune di Gerocarne. I militari hanno intercettato un autocarro sospetto e, una volta fermato il mezzo per un controllo, si sono trovati di fronte a un carico potenzialmente devastante per l'ambiente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Due persone sono state denunciate per il trasporto illegale di rifiuti speciali, un reato che mette a rischio l'ambiente e la salute pubblica.

La Polizia locale di Legnano, grazie al sistema di videosorveglianza Targa System, ha recentemente individuato e sanzionato veicoli coinvolti in attività di raccolta rifiuti pericolosi senza autorizzazione e con revisione scaduta.

