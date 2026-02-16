L' Artelier della Danza brilla a Talenti in Palcoscenico | un trionfo di premi e talento a Brindisi
BRINDISI – Ci sono momenti che segnano la storia di una scuola, istanti in cui il sudore quotidiano, la disciplina e la passione si trasformano in pura magia sotto le luci della ribalta. È quanto accaduto tra il 14 e il 16 febbraio, durante la partecipazione della Scuola di Danza “Artelier della Danza” di Brindisi al prestigioso Concorso Internazionale e Stage "Talenti in Palcoscenico", magistralmente organizzato da Pierluigi Valentini. L’evento non è stato solo una gara, ma una solida conferma del valore artistico espresso quotidianamente dalla scuola guidata dalla visione del Maestro e Coreografo Mirko Giorgino.🔗 Leggi su Brindisireport.it
