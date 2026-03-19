Guerra Medio Oriente Trump | Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà ancora il Qatar Reuters | Ipotesi di invio di migliaia di soldati Usa

Il Medio Oriente si avvicina a un possibile conflitto di grandi proporzioni, con tensioni tra Iran e Qatar che si intensificano. Il presidente statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti distruggeranno la piattaforma di gas South Pars se l’Iran attaccherà nuovamente il Qatar. Reuters riferisce che si valuta l’invio di migliaia di soldati americani nella regione. La situazione rimane critica e in rapido sviluppo.

Roma, 19 marzo 2026 - Il Medio Oriente scivola verso un conflitto su vasta scala dopo una serie di attacchi incrociati che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche globali. Nelle ultime ore, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno colpito l'area industriale di Ras Laffan in Qatar, il più grande hub di gas naturale liquefatto (GNL) al mondo, provocando danni definiti "estesi" dalla società energetica statale di Doha. L'attacco iraniano è giunto come rappresaglia per un precedente raid contro il giacimento di South Pars, in Iran, per il quale Teheran ha incolpato Israele e Stati Uniti. Trump stamani ha minacciato: “Distruggeremo South Pars se Teheran attaccherà ancora il Qatar”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Medio Oriente, Trump: “Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà ancora il Qatar”. Reuters: “Ipotesi di invio di migliaia di soldati Usa” Articoli correlati Guerra Medio Oriente, gli impianti energetici nel mirino. Trump: “Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà ancora il Qatar”Roma, 19 marzo 2026 - Il Medio Oriente scivola verso un conflitto su vasta scala dopo una serie di attacchi incrociati che hanno preso di mira le... Trump avverte l’Iran: “Distruggeremo South Pars se attaccherà ancora Qatar”(Adnkronos) – Israele non attaccherà più il giacimento di gas iraniano di South Pars. Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni Tutti gli aggiornamenti su Guerra Medio Oriente Temi più discussi: Voci arabe sulla guerra in Iran, il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso; Iran: se Trump gioca a mosca cieca; La guerra in Medio Oriente - La cronaca dell'8 e 9 marzo LIVEBLOG; Trump alza la pressione su Teheran e sugli alleati. Guerra Medio Oriente, Trump: Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà ancora il Qatar. Reuters: Ipotesi di invio di migliaia di soldati UsaRoma, 19 marzo 2026 - Il Medio Oriente scivola verso un conflitto su vasta scala dopo una serie di attacchi incrociati che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche globali. Nelle ultime ore, ... quotidiano.net Trump minaccia di far saltare South Pars. Fase due della guerra dell’energiaDopo il raid israeliano sul maxi giacimento condiviso con il Qatar e le ritorsioni iraniane su infrastrutture energetiche del Golfo, il presidente USA alza la ... huffingtonpost.it La guerra in Medio Oriente entra in una fase sempre più critica e si sposta apertamente sul terreno energetico, con effetti già visibili a livello globale. - facebook.com facebook La guerra in Medio Oriente entra nel suo quindicesimo giorno senza dare segnali di de-escalation. Trump: "Non c'è ancora un accordo che ponga fine al conflitto. Impegno da diversi Paesi su sicurezza dello Stretto di Hormuz" x.com