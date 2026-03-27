Il 28 marzo 1976, sulla rete secondaria di Rai, va in onda “L’altra domenica”, un programma ideato e condotto da Renzo Arbore e Ugo Porcelli. La trasmissione si inserisce in una programmazione speciale di Rai Cultura, con ulteriori appuntamenti previsti per il 29 marzo. Questo debutto rappresenta un momento significativo nella storia della televisione italiana, segnando un cambiamento nel modo di concepire i contenuti televisivi.

ROMA – È il 28 marzo 1976, quando sulla Rete 2 Rai irrompe “L’altra domenica” di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. Una tv dell’impegno e del disimpegno, di cultura e di comicità surreale, insieme ai compagni di viaggio di tre stagioni che cambiarono la tv: dalle “ragazze parlanti” ai quiz telefonici per i telespettatori, dai balletti delle Sorelle Bandiera alle corrispondenze surreali da ogni parte del mondo, o quasi. A cinquanta anni da quell’esordio, Rai Cultura lo ricorda con una programmazione dedicata proprio nel giorno dell’anniversario, sabato 28 marzo su Rai Storia. Si comincia alle 12.00 con “L’altra domenica: qui comincia l’avventura”, una breve antologia di quando “L’altra domenica” era ancora ai primi passi e andava in onda in bianco e nero, nella primavera 1976. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cinquant’anni fa Arbore e Porcelli rivoluzionavano la tv con “L’altra domenica”: programmazione speciale di Rai Cultura il 28 e 29 marzo

Articoli correlati

L’altra domenica: 50 anni di rivoluzione targata ArboreCosa: Una programmazione speciale dedicata al 50° anniversario dello storico programma L’altra domenica.

Leggi anche: Ascolti TV di domenica 1 marzo 2026: Franco Battiato vince la prima serata, Domenica In vola con lo Speciale Sanremo

Tutto quello che riguarda Rai Cultura

Temi più discussi: Cinquant'anni fa, quando Arbore e Porcelli fecero L'altra domenica; Renzo Arbore: 50 anni fa con 'L'Altra Domenica' rivoluzionammo la tv; Cinquant’anni de L’altra domenica: Rai Cultura celebra l'anniversario del programma cult di Renzo Arbore e Ugo Porcelli; Cinquant'anni di L'altra domenica: Rai Cultura celebra la rivoluzione di Renzo Arbore. Dai battibecchi di Roberto Benigni al debutto di...

Renzo Arbore: 50 anni fa con 'L'Altra Domenica' rivoluzionammo la tvRenzo Arbore racconta i 50 anni de LAltra Domenica, il programma Rai che rivoluzionò la TV italiana con nuovi linguaggi e talenti. Rai Storia celebra lanniversario. adnkronos.com

L'altra domenica di Renzo Arbore e Porcelli, cinquant'anni fa la prima puntataLa Rai omaggia il maestro Arbore con una puntata amarcord di quel famoso programma. Tutto quello che c'è da sapere ... rtl.it

È il 28 marzo 1976, quando sulla Rete 2 Rai irrompe “L’altra domenica” di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. Una tv dell’impegno e del disimpegno, di cultura e di comicità surreale. Programmazione Rai Cultura dedicata, nel giorno dell’anniversario x.com

"Theatre means to seriously experience what others, in life, play badly."#EduardoDeFilippo Rai Cultura - facebook.com facebook