L’altra domenica, programma televisivo andato in onda per cinquant’anni, ha celebrato il suo anniversario con una programmazione speciale. La trasmissione, considerata un punto di riferimento nel panorama televisivo, ha dedicato la giornata a ricordare i momenti più significativi della sua storia. La programmazione ha incluso repliche e interviste, ripercorrendo il percorso di questa produzione che ha segnato un’epoca.

Cosa: Una programmazione speciale dedicata al 50° anniversario dello storico programma L’altra domenica. Dove e Quando: Sabato 28 e domenica 29 marzo, in onda su Rai Storia. Perché: Per celebrare la trasmissione che ha trasformato il linguaggio televisivo italiano tra cultura, ironia e avanguardia. Il 28 marzo 1976 la televisione italiana subì una scossa tellurica destinata a cambiare per sempre il volto dell’intrattenimento domenicale. Sulla Rete 2 della Rai faceva il suo esordio L’altra domenica, creatura di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. Non era solo un programma, ma un laboratorio di sperimentazione dove l’alto e il basso, l’impegno civile e il disimpegno più surreale, convivevano in un’armonia caotica e irresistibile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’altra domenica: 50 anni di rivoluzione targata Arbore

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