Reggio Emilia sfida il calo nascite | 34 milioni per l’infanzia

A Reggio Emilia, l’amministrazione comunale ha deciso di destinare 34 milioni di euro per sostenere i servizi dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Nonostante le sfide economiche e la diminuzione delle nascite, l’assessora alle Politiche educative ha confermato l’impegno della città a garantire risorse per l’infanzia. Questa decisione arriva in un momento di difficoltà per molte amministrazioni locali che cercano di mantenere i servizi essenziali.

Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative di Reggio Emilia, ha ribadito l’impegno della città a finanziare i servizi per i più piccoli nonostante le difficoltà economiche e il calo delle nascite. L’intervento avviene nel contesto di una strategia che mira a contrastare il disagio giovanile attraverso l’educazione precoce e la presenza costante sul territorio. L’amministrazione reggiana sostiene un sistema per l’infanzia che costa 34 milioni di euro ogni anno. Di questa cifra, l’ente comunale ne copre direttamente 23 milioni, un impegno finanziario che l’assessora definisce come una sfida complessa ma necessaria per mantenere una visione educativa lungimirante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia sfida il calo nascite: 34 milioni per l’infanzia Calo delle nascite, la Cgil: "In Abruzzo pochi nidi e servizi per l’infanzia insufficienti"«L’Abruzzo continua a restare indietro sull’offerta di nidi e servizi per la prima infanzia, nonostante il calo delle nascite». Leggi anche: Sulbiate, boom di nascite: arriva un polo dell’infanzia da sei milioni di euro Temi più discussi: Nuovi ristoranti: in centro ha aperto Gilioli, la sfida di chef Chiarapini: A Reggio per amore; EA7 Emporio Armani Milano - UNA Hotels Reggio Emilia domenica alle 17.00 (live su LBATV), 76ª sfida tra le squadre; Pescara, rifinitura a Silvi prima della sfida di Reggio Emilia; Novità nel Pescara calcio, è vietato perdere nella sfida di Pasquetta a Reggio Emilia. Reggio Emilia alla sfida Milano, Priftis: «Dobbiamo evitare i cali di tensione che arrivano quando si vince»La Una Hotels Reggio Emilia si prepara alla grande sfida della domenica di Pasqua contro l'Olimpia Milano al Forum, forte di un momento d'oro che l'ha proiettata in piena corsa per ... pianetabasket.com Milano batte Reggio Emilia dopo la rimonta, Venezia espugna BolognaTra i protagonisti della serata, per Milano si è distinto Brooks con 22 punti, affiancato da Ricci (14 punti), Shields e Nebo (entrambi a quota 10). Sul fronte Reggio Emilia, Thor ha guidato i suoi ... it.blastingnews.com Pescara: tris a Reggio Emilia x.com La tripla di Ricci e la schiacciata di Echenique tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews nel match tra Milano e Reggio Emilia #TuttoUnAltroSport facebook