Giallo a Reggio Calabria trovato un cadavere in un sottoscala del centro

A Reggio Calabria, nelle vicinanze di piazza Indipendenza, è stato rinvenuto nel pomeriggio un cadavere di un uomo di circa 40 anni, trovato in un sottoscala nel centro cittadino. La scoperta ha suscitato attenzione tra residenti e forze dell’ordine, che stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i motivi del decesso e ricostruire gli eventi.

Il cadavere di un uomo, di circa 40 anni, è stato scoperto nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, nei pressi della centralissima piazza Indipendenza.Il corpo si trovava a terra in un sottoscala e, al momento, l'uomo non è stato identificato poiché senza documenti. Secondo le prime informazioni.

