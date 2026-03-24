Terza svolta sulla panchina della Reggiana. Lorenzo Rubinacci dopo 9 partite (9 punti) viene esonerato. Il patron Amadei ha spinto per il ritorno di Davide Dionigi (sostituito alla 21a), i soci hanno preferito puntare sull’esperienza di Pierpaolo Bisoli, che in serata ha raggiunto Reggio. Lui, a differenza di D’Angelo e Pagliuca, non era stato contattato dalla Samp, che dopo la vittoria sull’Avellino dovrebbe andare avanti con Lombardo, affiancandogli però un vice con più esperienza in categoria. La Reggiana al momento è alla penultima posizione della classifica di Serie B, con 30 punti, insieme allo Spezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Reggiana a Bisoli: il tecnico è già in città, prenderà il posto di Rubinacci

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