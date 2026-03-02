Fiorello sotto attacco di Mediaset dopo Corona | Un ospite bloccato dai vertici non me lo dimentico

Fiorello ha commentato pubblicamente il fatto che Mediaset abbia impedito a un ospite di partecipare a una sua trasmissione, bloccandolo all’ultimo momento su decisione dei vertici dell’azienda. La vicenda è avvenuta dopo una puntata in cui era presente anche Corona. Fiorello ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo a questa scelta, sottolineando di non aver dimenticato l’accaduto.

Fiorello torna sulla "vendetta" di Mediaset dopo la puntata con Corona: un ospite bloccato all'ultimo minuto dai vertici del Biscione. "Non sono vendicativo, ma non me lo dimentico.". 🔗 Leggi su Fanpage.it Fiorello commenta il caso Corona-Mediaset: “Siamo solo spettatori ed è meraviglioso”Fiorello su Corona-Mediaset: "Da spettatori è meraviglioso, ha fatto quanto otto puntate di BellaMà". Tapiro a Fiorello da Striscia La Notizia: “Non faccio scandali, ma so più segreti di Corona. Riguardano Mediaset”Nella prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha raggiunto Rosario Fiorello per consegnargli il Tapiro. Fiorello contro Pucci e Mediaset per colpa di Fabrizio Corona #shorts Tutto quello che riguarda Fiorello sotto. Temi più discussi: Sanremo, la prima conferenza stampa. Fiorello scherza con Conti: Vi auguro tante polemiche; Omicidio di Firenze, la ricostruzione dei carabinieri; Iran sotto attacco di Stati Uniti e Israele, esplosioni e colonne di fumo nero in centro a Teheran; Sanremo 2026, Stefano De Martino nuovo conduttore: l'annuncio di Carlo Conti durante la finale. Puoi affrontare la sua ira: Fiorello sotto attacco, svelato il lato nascosto mai vistoFiorello nel mirino di Giancarlo Magalli: a Non è la TV emergono retroscena sul carattere dello showman e sulla sua strategia nei palinsesti. donnaglamour.it Ma avete sentito le parole di Magalli contro Fiorello? Attacco durissimo: critiche feroci e rivelazioni inaspettateGiancarlo Magalli ha parlato di Rosario Fiorello e non gliene ha risparmiata una: ecco tutte le dichiarazioni del conduttore. donnapop.it Due talenti nati sotto il cielo di Catania, due storie di passione e professionalità! Emma D’Aquino, firma autorevole del TG1 e giornalista di grande spessore, ci regala un videomessaggio speciale per #RaccontaIlTuoFiorello Con entusiasmo e affetto ra - facebook.com facebook