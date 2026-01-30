Il docufilm su Giulio Regeni e Hamnet Shakespeare | due anteprime tra i nuovi titoli in sala

Da ilfattoquotidiano.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anteprime di film attese arrivano nelle sale italiane: un docufilm su Giulio Regeni e un’opera dedicata a Hamnet, il figlio di Shakespeare. Entrambi i titoli sono stati presentati il 29 gennaio, insieme ad altri film come

Sono usciti quasi tutti il 29 gennaio questi nuovi film al cinema: ‘La scomparsa di Josef Mengele’ sull’infinita fuga di un nazista; ‘Le cose non dette’ segna il ritorno di Gabriele Muccino; ‘Send Help’ si presenta come il nuovo horror di Sam Raimi; ‘L’agente segreto’ è il brasiliano in corsa per 4 Oscar. Invece in anteprima voglio parlarvi di ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’ che ripercorre 10 anni di processo e insabbiamenti, in sala dal 2 al 4 febbraio; e ‘Hamnet’ che tratta la vicenda dolorosa di Shakespeare dietro la scrittura, dal 5 al cinema. *** Appena passata la Giornata della Memoria escono al cinema anche film che raccontano i colpevoli della Shoah. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

