Due anteprime di film attese arrivano nelle sale italiane: un docufilm su Giulio Regeni e un’opera dedicata a Hamnet, il figlio di Shakespeare. Entrambi i titoli sono stati presentati il 29 gennaio, insieme ad altri film come

Sono usciti quasi tutti il 29 gennaio questi nuovi film al cinema: ‘La scomparsa di Josef Mengele’ sull’infinita fuga di un nazista; ‘Le cose non dette’ segna il ritorno di Gabriele Muccino; ‘Send Help’ si presenta come il nuovo horror di Sam Raimi; ‘L’agente segreto’ è il brasiliano in corsa per 4 Oscar. Invece in anteprima voglio parlarvi di ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’ che ripercorre 10 anni di processo e insabbiamenti, in sala dal 2 al 4 febbraio; e ‘Hamnet’ che tratta la vicenda dolorosa di Shakespeare dietro la scrittura, dal 5 al cinema. *** Appena passata la Giornata della Memoria escono al cinema anche film che raccontano i colpevoli della Shoah. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il docufilm su Giulio Regeni e Hamnet (Shakespeare): due anteprime tra i nuovi titoli in sala

La proiezione del docufilm “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” si è svolta alla Casa del Cinema Anteo di Milano, con un lungo applauso dedicato alla memoria di Giulio Regeni.

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, riviviamo gli eventi e le indagini attraverso il trailer del nuovo docufilm.

Al Grotta il docufilm su Giulio RegeniSESTO FIORENTINO - Si terrà martedì 3 febbraio alle 21 al Cinema Grotta la proiezione del docufilm Giulio Regeni: tutto il male del mondo di Simone ... piananotizie.it

Al Nuovo Eden il docufilm su Regeni: «Abbiamo solo pezzi di verità»La proiezione è stata anticipata dagli interventi di Claudio Regeni, Paola Deffendi e dell’avvocata Alessandra Ballerini: «Vorremmo una sentenza che ricostruisca tutto» ... giornaledibrescia.it

Il processo ai presunti assassini di Giulio Regeni, fermo da cinque mesi, può ripartire. E' arrivata infatti la decisione della Corte costituzionale che rimuove l'ultimo ostacolo procedurale che aveva rallentato il dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Roma. facebook

Ieri erano 10 anni senza Giulio Regeni Giulio si trovava in Egitto per studiare i sindacati indipendenti e i movimenti sociali che ancora, nonostante il tradimento della rivoluzione di Piazza Tahrir, continuavano a battersi per un mondo migliore. Fu sequestrato, x.com