Regeni la madre alla proiezione del docufilm su Giulio | Lui lo avrebbe approvato

La proiezione del docufilm “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” si è svolta alla Casa del Cinema Anteo di Milano, con un lungo applauso dedicato alla memoria di Giulio Regeni. La madre, Paola Deffendi, ha commentato che suo figlio avrebbe approvato questa testimonianza, sottolineando l’importanza di mantenere viva la verità e la memoria sulla vicenda.

Un lungo applauso ha accolto Paola Deffendi e Claudio Regeni alla Casa del Cinema Anteo di Milano per la proiezione speciale del docufilm “ Giulio Regeni – Tutto il male del mondo ”, diretto da Simone Manetti, degli autori Emanuele Cava e Matteo Billi, prodotto da Mario Mazzarotto. Sul palco, dove è stata aperta la bandiera gialla con la scritta “verità per Giulio Regeni”, nella serata moderata da Fabio Fazio, presenti anche l’avvocata Alessandra Ballerini, il regista e gli autori con il produttore. Paola Deffendi ha ricordato la prima esposizione pubblica della famiglia e l’origine del titolo del docufilm: “Nel marzo 2016, quando abbiamo fatto la prima conferenza stampa in Senato, ricordo che c’era la stampa internazionale, io, persona e cittadina normale, per me abituarsi a questo non è stato semplice, e c’era molta curiosità nel sapere, nel capire, nei dettagli che cosa è successo, che cosa avessero fatto a Giulio e nello stesso tempo noi volevamo e vogliamo sempre difendere la dignità di Giulio, quella dignità che è stata violata da chi ha fatto quello che vedrete nel documentario e quindi in base a una domanda, in base un po’ come andava l’incontro, a me è venuto spontaneo, ed è uscita questa frase “tutto il male del mondo”, mi era sembrato proprio un modo per descrivere quello che avevano fatto a Giulio, è stata una cosa che è sgorgata dal cuore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

