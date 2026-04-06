Negli ultimi trenta giorni, i sondaggi mostrano un calo di consensi per il partito di maggioranza, con una perdita di voti più significativa rispetto agli altri. Secondo i dati di Youtrend, il partito ha subito un decremento rispetto alle precedenti rilevazioni, riflettendo le tensioni e le critiche legate ai recenti eventi politici. La situazione ha portato a una diminuzione di preferenze tra gli elettori, influenzando il quadro del panorama politico attuale.

Fratelli d’Italia è il partito che paga più il pegno per queste settimane di difficoltà del governo Meloni: prima la sconfitta travolgente al referendum costituzionale, poi i capitomboli di diversi esponenti tra dimissioni e scandali e sullo sfondo il caro carburanti – provocato dalla guerra degli Usa in Iran – che fa sentire il suo peso sia ai distributori di benzina sia negli aeroporti. Il partito della presidente del Consiglio perde quasi un punto nei sondaggi, secondo la Supermedia elaborata da Youtrend per SkyTg24. Si tratta di un calcolo che è effetto dei risultati dei sondaggi di sette dei principali istituti ( Emg, Eumetra, Ipsos, Noto, Only Numbers, Swg e Youtrend. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum e figuracce di governo, Fdi è il partito che ha perso più voti nell’ultimo mese. La media dei sondaggi di Youtrend

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