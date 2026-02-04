Vannacci e il suo nuovo partito “Futuro Nazionale” stanno guadagnando consensi nei sondaggi, arrivando al 4,2%. Questo risultato potrebbe permettergli di superare facilmente la soglia di sbarramento del 3% e di entrare in Parlamento, anche se i numeri dovessero salire al 4%. Nel frattempo, Vannacci ha lasciato la Lega, segnando una svolta nella sua carriera politica e dando vita a un nuovo gruppo che potrebbe cambiare gli equilibri nelle prossime elezioni.

Se fosse confermato il 4,2% dei sondaggi, il risultato consentirebbe a Vannacci di superare agevolmente la soglia di sbarramento del 3% per l’accesso al Parlamento e di restare competitivo anche in caso di un suo innalzamento al 4% L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega e la nascita del part. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci, partito “Futuro Nazionale” dato al 4,2% nei sondaggi, voti “strappati” a coalizione di cdx: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%

Approfondimenti su Vannacci Partito

Martedì 4 febbraio 2026, il nuovo partito di Roberto Vannacci ottiene già il 4,2% di consensi, secondo un sondaggio di YouTrend per SkyTg24.

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Partito

Argomenti discussi: Vannacci verso il suo partito, deposita Futuro nazionale. Ma poi taglia corto: È solo un simbolo; Il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci: La mia destra non è moderata. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto; Dal Mondo al contrario a Futuro Nazionale, tutte le tappe del fenomeno Vannacci; Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci.

Il sondaggio che spaventa la destra di governo: ecco quanti voti prenderebbe il partito di VannacciCon il suo nuovo partito Futuro Nazionale, Roberto Vannacci lascia intendere che farà opposizione al Governo Meloni da destra. Annunciando l’ uscita dalla Lega, l’europarlamentare ha pubblicato sui ... tpi.it

Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto VannacciLa certezza è arrivata oggi, 3 febbraio, con l’addio alla Lega da parte del generale: Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro Nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia, ha ... tg24.sky.it

La nascita di "Futuro Nazionale" scuote gli alleati: Salvini reagisce col pugno duro, Meloni teme il sorpasso a destra e l'opposizione intravede la grande occasione. Ma tra veti e sospetti, il vero rischio per la coalizione è l'aritmetica del 2027 - facebook.com facebook

Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale. Trump e le scommesse. C’è un’Italia del cricket | #Podcast | @Corriere @tpellizzari @federicofubini x.com