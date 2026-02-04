Vannaccisondaggio YouTrend | Futuro Nazionale al 4% toglie piu’voti a Fdi che a Lega

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend. La sua presenza toglie più consensi a Fratelli d’Italia che alla Lega, creando nuovi spostamenti nel panorama politico. La scissione della Lega e l’ingresso di Vannacci cambiano gli equilibri in vista delle prossime elezioni.

Roma, 4 feb. (askanews) – La scissione della Lega con la discesa in campo della lista Futuro Nazionale guidata da Roberto Vannacci produce un effetto sul quadro elettorale. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, diffuso oggi dal canale all news. In questa prima rilevazione la lista si collocherebbe al 4,2%, risultando poco al di sopra della soglia di sbarramento nazionale anche in caso di aumento dal 3% al 4%. Il generale toglie più a FDI (23%) che alla Lega (18%), ma raccoglie anche da altri, indecisi e astenuti. Dal punto di vista delle intenzioni di voto, l’introduzione della lista Vannacci comporterebbe una erosione di consensi soprattutto a destra: Fratelli d’Italia (-1,1%) e Lega (-0,9%) sono i partiti che registrano le perdite più evidenti, mentre Forza Italia subisce un impatto più contenuto (-0,2%).🔗 Leggi su Ildenaro.it

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato la sua nuova lista, Futuro Nazionale.

La polemica su Vannacci non si placa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

