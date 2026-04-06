Recensione Reolink Solar Floodlight | telecamera a batteria con pannello solare e faretti

Recentemente è stata presentata una nuova telecamera di sicurezza progettata per l’esterno, dotata di batteria ricaricabile, pannello solare integrato e faretti. La Reolink Solar Floodlight combina funzionalità di videosorveglianza e illuminazione, offrendo un dispositivo che può essere alimentato anche con energia solare. Dopo alcuni giorni di test, si è deciso di analizzare le caratteristiche e le prestazioni di questa soluzione tecnologica.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni della nuova Reolink Solar Floodlight. La Reolink Solar Floodlight si presenta con un design curato e moderno. Telecamera con scocca in plastica, dimensioni pari a 101,5 x 264 x 161,2 mm, peso di 799 g, e resistente alle intemperie (certificazione Ip66). Il corpo centrale, dalla forma squadrata, ospita sul frontale un led di stato ed un sensore Cmos da 13" - 4 MP, in grado di catturare video con risoluzione di 2.560x1.440 a 10-15fps, compressione H.264 o H.265 e campo visivo di 150°. Frontale che ospita anche l’illuminatore Ir per la visione notturna fino a 10m. Passiamo al lato inferiore dove troviamo i sensori Pir per il rilevamento dei movimenti di persone, veicoli e animali fino a 10 m, e due vani con sportellino in gomma. 🔗 Leggi su Today.it

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Reolink Solar Floodlight Cam | The 3-in-1 Security Powerhouse

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