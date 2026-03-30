Reolink ha annunciato il lancio della nuova Solar Floodlight, una telecamera dotata di batteria e pannello solare integrato. La luce include anche faretti e ha un prezzo di 99 euro. Le caratteristiche principali del prodotto sono state rese note, senza ulteriori dettagli al momento.

Reolink ha annunciato il lancio della nuova Solar Floodlight. Di seguito le caratteristiche principali. La nuova Solar Floodlight è dotata di un sensore da 4MP, faretti da 1.000 lumen e rilevamento intelligente basato su AI, oltre a un design autosufficiente con batteria da 7.800 mAh alimentata dal pannello solare integrato. Grazie alla tecnologia proprietaria SolarEase Enhanced di Reolink, è sufficiente un’ora di esposizione alla luce solare per alimentare la Solar Floodlight Cam per un’intera giornata, assicurando inoltre un supporto energetico aggiuntivo per l’illuminazione notturna. Con un’efficienza di ricarica fino al 26% - circa il 20% in più rispetto alle precedenti generazioni di pannelli solari - la tecnologia SolarEase promette un’alimentazione stabile anche in condizioni di scarsa luminosità, fino a 2. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Reolink Solar Floodlight: telecamera a batteria con pannello solare e faretti a 99 euro

Articoli correlati

Reolink TrackFlex Floodlight WiFi: sorveglianza a 360° con grandangolo, zoom, faretti e AIReolink ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della nuova TrackFlex Floodlight WiFi: un’avanzata telecamera da esterni, con risoluzione 4K e...

Reolink telecamera esterna 360 gradi senza canone mensile migliore rispetto a nest cam outdoorquesto approfondimento esamina trackflex floodlight wifi di reolink, una telecamera di videosorveglianza esterna che integra due fari, una base...

Approfondimenti e contenuti su Reolink Solar Floodlight

Reolink Solar Floodlight, quando è l’AI a sorvegliarci casa. Recensione della videocamera solareSolar Floodlight, la recensione dell'ultima videocamera da esterni proposta da Reolink: grande, intelligente e non richiede installatori. Tutto perfetto? startupitalia.eu

Reolink a IFA 2025, l’AI ReoNeura per la ricerca su video e la potente TrackFlex Floodlight WiFiReoNeura è il nuovo sistema AI di Reolink pensato per intervenire su tre punti critici della videosorveglianza domestica e professionale: i falsi allarmi, la fatica di rivedere ore di filmati e la ... macitynet.it