Reolink TrackFlex Floodlight WiFi | sorveglianza a 360° con grandangolo zoom faretti e AI

Reolink ha presentato in Italia la nuova TrackFlex Floodlight WiFi, una telecamera da esterni dotata di risoluzione 4K e faretti integrati. La telecamera offre una panoramica a 360 gradi grazie al grandangolo e include funzioni di zoom e intelligenza artificiale per il riconoscimento degli oggetti. È progettata per la sorveglianza esterna e si collega tramite rete WiFi.

Reolink ha annunciato l'arrivo sul mercato italiano della nuova TrackFlex Floodlight WiFi: un'avanzata telecamera da esterni, con risoluzione 4K e faretti. Di seguito tutte le caratteristiche ed i prezzi. La nuova TrackFlex Floodlight WiFi integra un avanzato sistema a doppia lente con copertura a 360°, ideale per monitorare ampie aree come cortili e vialetti. Le due ottiche commutano automaticamente tra diverse lunghezze focali per seguire i soggetti in movimento, garantendo dettagli nitidi sia da vicino che da lontano. La vista grandangolare e lo zoom ibrido 6x vengono visualizzati contemporaneamente su un'unica schermata dell'app Reolink, offrendo un controllo completo in ogni situazione.