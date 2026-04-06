La chemiluminescenza coinvolge reazioni chimiche che producono luce senza calore. Dai bastoncini luminosi alle lucciole, passando per il luminol utilizzato nelle indagini forensi, questa tecnologia permette di ottenere effetti luminosi in diversi ambiti. Le reazioni coinvolgono composti chimici che, una volta attivati, emettono luce visibile, creando effetti visivi sorprendenti e utili in vari settori.

Articolo. Dai glow stick alle lucciole fino al luminol, facciamo un viaggio nella chemiluminescenza che illumina scienza e natura Tra le reazioni chimiche più affascinanti e belle da vedere ci sono quelle che hanno come prodotto di reazione la luce. Non è un’occorrenza comune, eppure alcuni composti hanno la struttura chimica giusta per emettere una particella di luce, un fotone, passando da uno stato ad alta energia ad uno stato stabile a bassa energia. Questo fenomeno si chiama chemiluminescenza: luce prodotta da una reazione chimica. Non so quanti tra voi lettori sono familiari con questo fenomeno eppure scommetto che tra i casi che andremo ad esplorare ne troverete almeno uno che vi farà esclamare il proverbiale «Ah! Lo sapevo!». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Reazioni «brillanti», la chimica che fa luce sul mondo

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