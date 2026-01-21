Paolo Conticini torna al Teatro Sistina con “Tootsie”, commedia degli equivoci che esplora le dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo il riscontro positivo dello scorso anno, lo spettacolo, tratto dall’omonimo film del 1982, è ora una produzione teatrale di successo con libretto di Robert Horn e musiche di David Yazbek. La rappresentazione offre uno sguardo accurato e sobrio su temi universali, mantenendo intatta la sua capacità di intrattenere e riflettere.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, torna in scena al Teatro Sisitina di Roma il musical Tootsie, tratto dall’omonimo film del 1982 di Sydney Pollack con protagonista Dustin Hoffman, ma nel 2018 è diventato uno spettacolo teatrale di successo, con libretto di Robert Horn -che gli è valso un Tony Award – e musiche e testi di David Yazbek ( Full Monty ). Massimo Romeo Piparo riporta “Tootsie” al Teatro Sisitina. Paolo Conticini è Michael Dorsey Dorothy Michaels in Tootsie Lo storico teatro della capitale ospiterà nuovamente la versione nostrana dello show, firmata e adattata da Massimo Romeo Piparo, a partire da domani, giovedì 22 gennaio, fino a domenica primo febbraio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paolo Conticini torna in scena al Teatro Sistina con “Tootsie”, la commedia degli equivoci che fa luce sulle ombre del mondo dello spettacolo

Al Sistina a Roma torna “Tootsie”, irresistibile Paolo ConticiniA Roma, al Teatro Sistina, torna in scena “Tootsie”, il musical diretto da Massimo Romeo Piparo.

Teatro Sistina, Paolo Conticini e Mauro Casciari in “Tootsie”Il Teatro Sistina ospita nuovamente “Tootsie”, il musical diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Paolo Continicini: Mi hanno proposto la conduzione de I Fatti Vostri. Montrucchio? La persona giusta. Io e mia moglie abbiamo scelto di...; Paolo Conticini e Mauro Casciari, al Sistina la nuova coppia di 'Tootsie'; Ospiti a La volta buona Massimiliano Bruno, Paolo Conticini e Mauro Casciari, Dan Peterson, Topo Gigio; Musical, comicità e trasformismo: Conticini e Casciari insieme sul palco in Tootsie | blue News.

Paolo Conticini torna in scena al Teatro Sistina con Tootsie, la commedia degli equivoci che fa luce sulle ombre del mondo dello spettacoloL'articolo Paolo Conticini torna in scena al Teatro Sistina con Tootsie, la commedia degli equivoci che fa luce sulle ombre del mondo dello spettacolo proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Spettacolo Conticini e Casciari insieme sul palco in «Tootsie»Al Teatro Sistina debutta un incontro inatteso che unisce musical, comicità e trasformismo. Paolo Conticini torna protagonista a teatro. bluewin.ch

Alle 19.25, sul Nove, appuntamento con Paolo Conticini e i mercanti di “Cash or trash - Chi offre di più” #paoloconticini #cashortrash #canalenove #aste #telesette - facebook.com facebook