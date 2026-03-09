Real Madrid-Manchester City andata ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Si prevede spettacolo e grande equilibrio tra due delle squadre più prestigiose del calcio europeo. Real Madrid-Manchester City si giocherà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 21 presso lo stadio Bernabeu. REAL MADRID-MANCHESTER CITY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Blancos si presentano a questo appuntamento dopo una fase iniziale complessa ma comunque positiva. La squadra di Arbeloa ha chiuso con 15 punti il proprio percorso nella prima fase della competizione, conquistando poi l'accesso agli ottavi grazie allo spareggio contro il Benfica.