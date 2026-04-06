La stagione del Real Madrid si sta rivelando molto difficile, con il club che ha incentrato tutte le speranze sulla Champions League. La mancata qualificazione alla competizione europea rappresenterebbe un fallimento, secondo quanto dichiarato. La squadra ha già subito un passo falso in campionato, che potrebbe costare molto in termini di posizione in classifica. Nel frattempo, si discute anche del futuro di uno dei giocatori storici, Arbeloa.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, senza Champions è fallimento! Storia di un’annata complicata, e il futuro di Arbeloa…Cosa sta succedendo in casa blancos

Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Ecco cosa sta succedendo in questi minutiLa notizia dell’addio immediato di Xabi Alonso al Real Madrid ha scosso l’ambiente blanco e il panorama calcistico internazionale.

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Real Madrid senza il centravanti in Champions: infortunio per JoseluIl Real Madrid perde per infortunio Joselu. Edema osseo per l'attaccante evidenziato dagli accertamenti effettuati in mattinata. Per questo motivo salterà la partita di ritorno di Champions League ... tuttomercatoweb.com

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Zito Luvumbo è diventato un vero idolo a Maiorca. Assist contro il Real Madrid, ma ora l’obiettivo è ancora più grande: centrare la salvezza accanto a Muriqi #cronachedispogliatoio (1/6) x.com