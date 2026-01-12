Xabi Alonso lascia il Real Madrid | clamorosa notizia sui blancos! Ecco cosa sta succedendo in questi minuti

Xabi Alonso ha annunciato la sua separazione dal Real Madrid, suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante per il club e apre nuovi scenari nel mondo del calcio. Di seguito, le ultime notizie e gli aggiornamenti su questa importante vicenda.

Xabi Alonso saluta il Real Madrid: scossa improvvisa in casa blancos, evoluzioni in corso. Le ultimissime notizie La notizia dell’addio immediato di Xabi Alonso al Real Madrid ha scosso l’ambiente blanco e il panorama calcistico internazionale. La decisione, comunicata con effetto immediato, segna una svolta improvvisa nel rapporto tra l’ex centrocampista spagnolo e il club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Ecco cosa sta succedendo in questi minuti Leggi anche: Yildiz Real Madrid: se non rinnova con la Juve…i blancos fiutano l’occasione! C’è un retroscena che lega il numero 10 a Xabi Alonso Leggi anche: Barcellona Real Madrid, Blancos quasi al completo in vista del Classico! Xabi Alonso pronto a riabbracciare Carvajal e Alexander-Arnold: le novità Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Questo progetto può portare al crollo o al dominio dell'Europa: le trappole tattiche che attendono Xabi Alonso nel 2026; Caos in Real-Atletico, Simeone contro Vinicius: Perez ti caccerà. La furia di Xabi Alonso; Vinicius, offerta choc del Chelsea: le tensioni con Xabi Alonso e l’esplosione di Gonzalo Garcia fanno vacillare il Real; Alonso elogia Gonzalo Garcia dopo la tripletta da sogno con il Real Madrid. Clamoroso, il Real Madrid annuncia la separazione con Xabi Alonso - Clamoroso da Madrid, comunicato ufficiale del Real che riportiamo integralmente. tuttomercatoweb.com

Il Barcellona gioca un calcio meraviglioso ed alza il trofeo! Xabi Alonso finisce sulla graticola per una serie di errori abbastanza gravi - facebook.com facebook

Il Barcellona gioca un calcio meraviglioso ed alza il trofeo! Xabi Alonso finisce sulla graticola per una serie di errori abbastanza gravi #Calcio #SupercoppaSpagnola #Barcellona x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.