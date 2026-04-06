Nella classifica WTA aggiornata al 6 aprile 2026, la testa della classifica resta invariata con Sabalenka in prima posizione e Paolini ottava. La settimana si è svolta senza grandi cambiamenti nelle prime dieci posizioni, mentre fuori dai vertici sono avvenute alcune sorprese. La classifica riflette una stabilità nelle posizioni di testa, con poche variazioni rispetto alla settimana precedente.

Settimana relativamente tranquilla nel circuito WTA. O meglio, ricca di sorprese lontano dal vertice, sostanzialmente immutata nelle parti alte. Questo è il responso di ciò che si è visto tra Bogotá e (soprattutto) Charleston, gli ultimi due tornei che hanno portato al successo le teste di serie numero 1 iniziali. Se questo non cambia nulla per Jessica Pegula, che quinta era e quinta rimane, la ceca Marie Bouzkova recupera due posti ed è al 24° posto. Le storie sono però delle finaliste, soprattutto l’ucraina Yuliia Starodubtseva che in un sol colpo guadagna 36 posti e va al numero 53, diventando la terza del suo Paese. +21 (71) anche per l’ungherese Panna Udvardy. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (6 aprile 2026): Sabalenka in vetta e Paolini ottava, nessuna variazione nelle prime 10

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