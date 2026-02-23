Ranking ATP 23 febbraio | Alcaraz allunga su Sinner Paolini risale al 7° posto WTA

Carlos Alcaraz aumenta il suo vantaggio in classifica rispetto a Jannik Sinner, grazie a una serie di vittorie recenti. La differenza tra i due si amplia, mentre Paolini conquista il settimo posto nel ranking WTA. Sabalenka si conferma al vertice tra le donne, ma l'Italia registra anche alcune flessioni e novità. La classifica del 23 febbraio mostra chiaramente gli spostamenti principali nel mondo del tennis.

Lo spagnolo incrementa il vantaggio in vetta. Tra le donne Sabalenka resta regina, azzurre tra conferme e scivoloni Il nuovo ranking ATP aggiornato al 23 febbraio certifica l'allungo di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner. Lo spagnolo incrementa di 300 punti il vantaggio sull'azzurro dopo il trionfo all'ATP 500 di Doha, mentre Sinner guadagna solo 100 punti a causa dell'eliminazione ai quarti contro Jakub Mensik.

