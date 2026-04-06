La classifica ATP aggiornata al 6 aprile 2026 mostra il giovane italiano che si avvicina al leader spagnolo, mentre altri due tennisti italiani registrano cali di posizione. La graduatoria si prepara all’appuntamento con il torneo di Montecarlo, a pochi giorni dall’inizio delle sfide ufficiali. La differenza di punti tra i primi classificati si riduce, mentre alcuni player italiani cedono posizioni rispetto alla settimana precedente.

Settimana quasi intercalare, quella del ranking ATP che precede l’inizio della vera lotta al Masters 1000 di Montecarlo. In breve, è sempre sospesa prima dell’avvio la sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner per il numero 1, un testa a testa destinato a iniziare nel Principato e a prolungarsi lungo tutta la stagione (e su parecchi anni). Il margine tra i due è attualmente di 1190 punti, con una distanza semplicemente impressionante rispetto a tutti gli altri. Il terzo, Alexander Zverev, è a quota 5205: solo meno di quattro anni fa il tedesco sarebbe stato a meno di 1500 punti dal primo posto in questa situazione. Unico cambio in top ten il sorpasso di Shelton su Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP (6 aprile 2026): Sinner rincorre Alcaraz, leggere discese di Cobolli e Darderi

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