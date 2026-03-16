Ranking ATP 16 marzo 2026 | Sinner guadagna su Alcaraz salgono Cobolli e Darderi

Al termine del Masters 1000 di Indian Wells, il ranking ATP è stato aggiornato. Jannik Sinner ha guadagnato posizioni rispetto a Alcaraz, mentre Cobolli e Darderi sono saliti di classifica. L’aggiornamento riflette i risultati ottenuti durante il torneo e le variazioni delle posizioni tra i principali giocatori. La classifica ufficiale è ora disponibile sul sito ATP con tutte le modifiche più recenti.

Al termine del Masters 1000 di Indian Wells è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner, vincendo il torneo californiano, guadagna 1000 punti netti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, uscito in semifinale, ed ora si trova a -2150 dall’iberico, mentre si conferma in quinta posizione Lorenzo Musetti. Fa ritorno in top ten il finalista di Indian Wells, il russo Daniil Medvedev, decimo, mentre il canadese Felix Auger-Aliassime diventa ottavo scavalcando lo statunitense Ben Shelton. Best ranking sia per Flavio Cobolli, che sale al 14° posto, sia per Luciano Darderi, diventato 18°. Perde una posizione Lorenzo Sonego, ora 62°, mentre ne cede due Matteo Berrettini, scivolato in 68ma piazza, invece risale di 17 posti Mattia Bellucci, che diventa 77°. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranking ATP (16 marzo 2026): Sinner guadagna su Alcaraz, salgono Cobolli e Darderi Articoli correlati Ranking ATP (16 febbraio 2026): De Minaur guadagna due posizioni, Darderi ad un passo dalla top20Nella mattinata di lunedì 16 febbraio 2026 è stato pubblicato un nuovo aggiornamento del ranking ATP, che vede sempre al comando lo spagnolo Carlos... Sinner dietro Alcaraz in ranking Atp, Cobolli sale al numero 15Jannik Sinner resta al numero 2 dietro a Carlos Alcaraz nella classifica Atp aggiornata oggi, 2 marzo, come ogni lunedì. Altri aggiornamenti su Ranking ATP 16 marzo 2026 Sinner... Temi più discussi: Classifica ATP, 16 marzo 2026: Sinner si riavvicina ad Alcaraz, prima volta con quattro italiani nella top 20; Sinner-Alcaraz, come cambia la corsa al numero 1 dopo Indian Wells; Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Da lunedì 16 marzo l’Italia avrà quattro giocatori in top 20. Carlos Alcaraz eliminato: quanto può recuperare Jannik Sinner nel ranking ATP?Ecco la situazione aggiornata al vertice della classifica mondiale prima della finale di Indian Wells ... msn.com Ranking Atp Live, Sinner n.2 e quattro italiani nella top 20: è record(AP Photo/Mark J. Terrill) L’Italia del tennis si appresta a scrivere un altro record. msn.com Sinner, come cambia il ranking Jannik recupera 1000 punti su Alcaraz e «vede» il primo posto x.com L'azzurro adesso può accorciare su Alcaraz numero uno del ranking - facebook.com facebook