tre accessori da avere assolutamente per questa primavera 2026

Per la primavera 2026, ci sono tre accessori che non possono mancare nel guardaroba. Dopo un inverno caratterizzato da piogge incessanti, questa stagione si prepara a portare novità e stile. Sono oggetti che si stanno affermando come must-have e rappresentano una scelta essenziale per affrontare il cambio di stagione con praticità e tendenza. La loro diffusione è ormai evidente tra fashionisti e appassionati di moda.

L’abbiamo bramata e ora sta arrivando. La primavera 2026 inizia col botto, dopo un rigido inverno fatto di piogge (incessanti). Ma ora le temperature sembrano iniziare a favorire un timido ritorno di bella stagione e, con lei, cambia anche il guardaroba. Ma quali sono gli accessori da avere assolutamente? Ecco tre pezzi chic e affordable che non possono mancare nel nostro armadio. I primi non possono che essere loro, gli occhiali da sole: da Elodie alla sfilata di Prada a Kendall Jenner, tutti li indossano e tutti li amano. E la tendenza, quest’anno, potrebbe essere leggermente y2k (o retrò): lenti molto ampie o più sottili, ricordando gli anni Novanta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

