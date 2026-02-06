Il curling sta attirando sempre più curiosi tra gli appassionati di sport invernali. Si gioca sul ghiaccio, con squadre di quattro persone che spingono pietre di granito verso un bersaglio, cercando di ottenere il miglior punteggio. È uno sport che richiede concentrazione, tecnica e molta tattica, eppure rimane ancora un po’ misterioso per chi non lo conosce bene. A differenza di altri sport sul ghiaccio, qui conta molto il lavoro di squadra e la strategia, non solo la velocità. È una disciplina che sta crescendo in popolarità,

Il curling è uno sport di squadra sul ghiaccio che combina precisione millimetrica e strategia raffinata. Due team si sfidano facendo scivolare delle pietre di granito verso un bersaglio a cerchi concentrici, cercando di posizionarle il più vicino possibile al centro e di spostare o proteggere le pietre avversarie. La particolarità che cattura l’attenzione di chi lo osserva per la prima volta, però, è quella strana scopa con cui i compagni spazzolano freneticamente il ghiaccio davanti alla pietra in movimento. Protagonista delle Olimpiadi invernali resta uno sport di nicchia che trova la sua ribalta proprio durante i Giochi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Cos'è il curling, la disciplina "misteriosa" che affascina tutti gli amanti degli sport invernali

Durante le Olimpiadi invernali si vedono più delle solite discipline di sci e pattinaggio.

