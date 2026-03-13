Quattrozampeinfiera torna a Roma | il grande evento per gli amanti degli animali il 14 e 15 marzo

A Roma, il 14 e 15 marzo, si terrà nuovamente Quattrozampeinfiera, l’evento dedicato agli animali domestici. La manifestazione si svolgerà negli spazi della Fiera di Roma, situata lungo via Portuense. Durante il weekend, gli appassionati di pet potranno partecipare a diverse attività e scoprire le ultime novità per i loro animali. L’evento è rivolto a chi desidera condividere momenti con i propri animali e approfondire le proprie conoscenze.

Gli amanti degli animali domestici si preparano a un weekend speciale a Roma. Sabato 14 e domenica 15 marzo torna infatti Quattrozampeinfiera, il grande evento dedicato al mondo dei pet che si svolgerà negli spazi della Fiera di Roma, lungo via Portuense. La manifestazione è pensata per chi vive ogni giorno con il proprio animale domestico e offre un ricco programma di attività, incontri e momenti di divertimento da condividere insieme ai propri amici a quattro zampe. Tra gli appuntamenti previsti ci sono sport cinofili, dimostrazioni, incontri con esperti, workshop e stand dedicati ai prodotti e ai servizi per cani e gatti. Durante la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

