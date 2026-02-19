Dimessa dall’ospedale di Ragusa Loredana Alfano muore il giorno dopo | era stata operata due volte allo stomaco
Loredana Alfano, 50 anni, è morta a casa sua a Scicli, poco dopo essere uscita dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove era stata operata due volte allo stomaco. La donna aveva ricevuto le dimissioni e si trovava ancora in condizioni delicate. La notte successiva, però, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, lasciando sconvolti familiari e vicini. Le cause del decesso non sono ancora chiare, mentre si attendono gli esiti delle indagini mediche.
Tragedia nella città di Scicli, in provincia di Ragusa, dove una donna di 50 anni, Loredana Alfano, è deceduta nella propria abitazione meno di 24 ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Giovanni Paolo IIdi Ragusa. La donna era stata ricoverata per un intervento chirurgico allo stomaco e la sua morte ha subito acceso l’attenzione delle autorità locali. La vicenda ha destato preoccupazione tra i residenti e la comunità sanitaria, considerando che l’operazione, pur inizialmente ritenuta di routine, ha presentato complicazioni. Secondo quanto riferito dai familiari, l’intervento per l’asportazione di un polipo, iniziato alle 8. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Samperi: muore prematuramente Loredana Alfano, titolare di un centro estetico facebook