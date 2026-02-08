La discoteca non ha l'impianto antincendio attività sospesa a Sant'Antimo

I carabinieri di Sant’Antimo hanno sospeso l’attività di una discoteca dopo aver scoperto che il piano superiore non aveva l’impianto antincendio. Durante i controlli, i militari hanno rilevato la mancanza di questa sicurezza fondamentale, che mette a rischio la sicurezza dei clienti. La discoteca resta chiusa fino a quando non verranno sistemati gli impianti richiesti dalla legge.

I carabinieri hanno sospeso l'attività di una discoteca di Sant'Antimo (Napoli): dai controlli è emerso che il piano superiore era sprovvisto di impianto antincendio.🔗 Leggi su Fanpage.it

