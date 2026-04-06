Puglia Culture settimana di spettacoli | da Mesagne a Fasano tra prosa e comicità

Da aprile, la regione vede una settimana ricca di eventi culturali organizzati dai Comuni aderenti a Puglia Culture. Dal 7 al 12, diverse località ospitano spettacoli di prosa, danza, circo e incontri culturali, coinvolgendo artisti di livello nazionale. La programmazione interessa varie città, tra cui Mesagne e Fasano, con una proposta che spazia tra diversi linguaggi artistici e discipline.

Dal 7 al 12 aprile un ricco calendario tra teatro, danza e incontri culturali con artisti di rilievo nazionale, anche a Ostuni, Cisternino e San Vito dei Normanni Sempre il 9 aprile, a San Vito dei normanni, dalle ore 21, presso il TEX – Il Teatro dell’Ex Fadda, Cirilli & Family, spettacolo comico di e con Emiliano Cirilli, in cui si raccontano le situazioni più divertenti e paradossali che accadono all’interno di ogni famiglia. Lo show esplora virtù, contraddizioni e piccoli grandi drammi dell’universo familiare, partendo dall’esperienza personale di Cirilli e conducendo il pubblico a riconoscersi, ridere e diventare parte stessa della narrazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Mesagne, il concerto bandistico "Fasano-Leo" è Patrimonio della Regione PugliaMESAGNE – Un riconoscimento che profuma di storia, identità e riscatto culturale.

Al via la settima edizione di “Obiettivo Creatività” a Chiavari, tra prosa e spettacoli per bambiniSta per alzarsi il sipario, a Chiavari, sulla settima edizione di “Obiettivo Creatività”, il progetto per la valorizzazione dell’antico complesso di...

Temi più discussi: MEDIMEX 2026 Taranto 17-21 giugno; Puglia Culture, in circuito – La programmazione della prossima settimana; Ecco cosa fare in Puglia e Basilicata nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026; La Puglia investirà 30 milioni di euro nel welfare culturale: ecco perché.

Puglia, Pasquetta tra arte musica e natura nel segno del bel tempo. Le previsioniSole e temperature miti con valori massimi che potrebbero superare le medie del periodo. E un calendario di appuntamenti per il Lunedì dell'Angelo per un'unica, grande festa diffusa sul territorio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pasqua e Pasquetta nei luoghi della cultura: in Puglia musei, castelli e parchi apertiMusei aperti a Pasqua e Pasquetta in Puglia: il 5 aprile ingresso gratuito, il 6 aprile aperture straordinarie nei siti culturali. pugliapress.org

INCONTRARE LA SCENA Incontrare la Scena: il 27 marzo scorso si è tenuto un nuovo appuntamento del ciclo a cura di Francesco Ceraolo e Francesca D’Ippolito, in collaborazione tra DAMS e Puglia Culture. Protagonisti dell’incontro: Tonio De Nitto, regis facebook