Mesagne il concerto bandistico Fasano-Leo è Patrimonio della Regione Puglia

MESAGNE – Un riconoscimento che profuma di storia, identità e riscatto culturale. Il Concerto Bandistico Cittadino "Fasano-Leo" di Mesagne è stato ufficialmente inserito nel prestigioso elenco del Patrimonio immateriale della Regione Puglia. Un decreto che non solo omaggia il talento dei nostri.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Mesagne, il concerto bandistico Fasano-Leo è Patrimonio della Regione PugliaLa formazione mesagnese, guidata dal maestri Francesco Poci e Raffaele Leo, e presieduta da Francesco Delvecchio, vanta una longevità straordinaria che supera i 140 anni di attività ininterrotta ... brindisireport.it

