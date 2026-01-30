Mesagne il concerto bandistico Fasano-Leo è Patrimonio della Regione Puglia

Un riconoscimento che profuma di storia, identità e riscatto culturale. Il Concerto Bandistico Cittadino "Fasano-Leo" di Mesagne è stato ufficialmente inserito nel prestigioso elenco del Patrimonio immateriale della Regione Puglia. Un decreto che non solo omaggia il talento dei nostri.

