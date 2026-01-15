Al via la settima edizione di Obiettivo Creatività a Chiavari tra prosa e spettacoli per bambini

A Chiavari prende il via la settima edizione di “Obiettivo Creatività”, un evento dedicato alla promozione dell’arte e della cultura. Nato nel 2020, il progetto si svolge nell’antico complesso di Capoborgo e offre proposte che spaziano dalla prosa agli spettacoli per bambini. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Chiavari, mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso eventi culturali di qualità.

Sta per alzarsi il sipario, a Chiavari, sulla settima edizione di “Obiettivo Creatività”, il progetto per la valorizzazione dell’antico complesso di Capoborgo lanciato nel 2020 da Lunaria Teatro con il sostegno del Comune di Chiavari, e grazie al quale è stato possibile recuperare e valorizzare l’auditorium dell’ex chiesa di San Francesco, scelta anche quest’anno quale palco dei quattro appuntamenti che compongono il cartellone principale, mentre l’auditorium di Largo Pessagno ospiterà i tre spettacoli per bambini che completano il programma. Il primo appuntamento, domenica 18 gennaio, sarà proprio con i più piccoli, cui è dedicato “L'InCantastorie” impersonato da Dario Apicella, equipaggiato solo di una chitarra e di una valigia piena di strani oggetti e di storie, grandi e piccole, raccolte in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

