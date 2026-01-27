Sd Arreda Infinity Copertino | successo a Mesagne e approdo in semifinale di Coppa Puglia

L'articolo descrive il successo della Sd Arreda Infinity Copertino, che ha superato l’Appia Project Mesagne e si è qualificata per la semifinale di Coppa Puglia, evidenziando una prestazione di carattere e solidità tecnica.

COPERTINO - Con una prestazione di carattere e solidità tecnica, la Sd Arreda Infinity Copertino supera l'Appia Project Mesagne e conquista ufficialmente l'accesso alla semifinale di Coppa Puglia. Il verdetto arriva al termine di una gara intensa, disputata davanti a una cornice di pubblico.

