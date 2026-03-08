Galatasaray-Liverpool andata ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Galatasaray e Liverpool si disputa nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 20252026. Le due squadre, che si sono affrontate nella fase a girone, ora si sfidano per avanzare tra le migliori del torneo. La partita si gioca in una data e in un luogo ancora da definire, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per conquistare un risultato importante.

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Dopo essersi affrontate nella fase a girone unico, le due squadre si ritrovano nuovamente per contendersi un posto tra le prime otto della massima competizione continentale. Galatasaray-Liverpool si giocherà martedì 10 marzo 2026 alle ore 18.45 presso l’Ali Sami Yen Spor di Istanbul. GALATASARAY-LIVERPPOL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con dieci punti totalizzati nella prima fase, i turchi sono riusciti ad ottenere la qualificazione agli ottavi attraverso i playoff, dove hanno eliminato la Juventus. La loro avventura in Europa si è aperta con la batosta subita dall’Eintracht Francoforte(5-1): poi sono arrivate tre vittorie consecutive contro Liverpool, Bodo Glimt e Ajax. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Galatasaray-Liverpool, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Galatasaray-Juventus, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Atalanta-Bayern Monaco, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una raccolta di contenuti su Galatasaray Liverpool andata ottavi.... Temi più discussi: Galatasaray vs Liverpool; Champions League: confermate date e calcio d'inizio contro il Galatasaray; Dove vedere Galatasaray-Liverpool martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Il tabellone della Champions League. Ottavi di finale di Champions League: statistiche e guida alle partite d'andataLe partite di martedì vedranno Liverpool e Barcelona affrontare in trasferta avversari già incontrati nella fase campionato con risultati contrastanti, mentre mercoledì si scriveranno nuovi capitoli d ... it.uefa.com La UEFA vieta il Galatasaray, i tifosi non possono andare ad Anfield nella partita del LiverpoolGli alterchi durante la partita della scorsa settimana hanno causato feriti un uomo e sua figlia a causa dei fuochi d'artificio lanciati dal Galatasaray, diretti contro i tifosi della Juventus. Di ... gamereactor.it Yau An Fitar Da UCL Round Of 16 Draw Ga Yanda Hain Ya Kasance; Psg Vs Chelsea Liverpool Vs Galatasaray Real Madrid Vs Man City Atalanta Vs Bayern Munich Arsenal Vs Leverkusen Sporting Vs Bodo Barcelona Vs Newcastle Tottenham Vs Atletico - facebook.com facebook PSG - Chelsea Newcastle - Barcellona Real Madrid - Manchester City Atletico Madrid - Tottenham Leverkusen - Arsenal Galatasaray - Liverpool Queste le 6 sfide delle squadre inglesi agli ottavi di Champions League. x.com