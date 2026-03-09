Psg-Chelsea andata ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Psg e Chelsea si svolge oggi, valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 20252026. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di avanzare nella competizione, dopo aver partecipato alla fase a eliminazione diretta. La partita si gioca in un stadio europeo, e sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi e piattaforme streaming.

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Dopo essersi contesi il titolo iridato la scorsa estate, stavolta le due squadre sono pronte a darsi battaglia per un posto nelle prime otto della massima competizione continentale. Psg-Chelsea si giocherà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 21 presso lo stadio Parco dei Principi. PSG-CHELSEA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi sono reduci da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I 26 gol segnati fin'ora nella competizione dimostrano un attacco prolifico, capace di far male in qualsiasi momento. Nonostante l'ultimo passo falso in campionato contro il Monaco, la squadra di Luis Enrique mantiene fiducia e determinazione, consapevole del vantaggio casalingo da sfruttare.