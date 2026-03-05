Pronostico Celta Vigo-Real Madrid | impresa possibile contro i Blancos decimati

Venerdì alle 21:00 si gioca la sfida tra Celta Vigo e Real Madrid, valida per la ventisettesima giornata della Liga. La partita si svolge allo stadio di Vigo, con il Celta che affronta i Blancos in una gara caratterizzata da numerosi assenti tra le fila madrilene. Sono previste probabili formazioni, e la partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Celta Vigo-Real Madrid è una partita valida per la ventisettesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Due sconfitte di fila del Real Madrid in campionato sono molto rare. Eppure i Blancos sono usciti con le ossa rotte dagli ultimi due turni di Liga, perdendo prima 2-1 a Pamplona con l’Osasuna e poi addirittura al “Bernabeu” contro il Getafe di José Bordalas (0-1). Incredibile ma vero. Lunedì scorso a dare un dispiacere ad Alvaro Arbeloa e ai suoi uomini è stato un ex giocatore dell’Inter, Satriano, che con il suo timbro a fine primo tempo ha contribuito a rendere l’atmosfera più pesante in quel di Valdebebas. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

