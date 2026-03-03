Pronostico Carrarese-Catanzaro | lo stato di forma ci dice il finale

La partita tra Carrarese e Catanzaro si gioca per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono impegnate a migliorare la propria posizione in classifica. I giocatori delle due formazioni scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti e avanzare nella stagione. La gara si disputa in un contesto di alta tensione e voglia di vittoria.

Carrarese-Catanzaro è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il quinto posto – o al massimo il sesto – sono cosa fatta per gli uomini di Alberto Aquilani che, però, possono anche sperare di chiudere quarti e quindi saltare un turno nei playoff alla fine dell'anno. Una squadra che dopo un avvio balbettante ha trovato la giusta marcia, l'ha inserita, e non sembra proprio voler mollare la presa. Parliamo comunque di un gruppo costruito appunto per stare dentro quelle che alla fine dell'anno si possono giocare la promozione diretta in Serie A. La Carrarese, invece, vive il momento più complicato della propria annata.