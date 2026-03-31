Carrarese Cresce la tensione per il derby Maglia ’special edition’ contro lo Spezia

La tensione cresce in vista del derby tra Carrarese e Spezia, con il conto alla rovescia che si riduce di giorno in giorno. Domenica, a distanza di cinque mesi, il tecnico della Carrarese è tornato al “Picco” per un’amichevole contro la squadra Primavera dello Spezia. La partita ha visto le due formazioni affrontarsi in un incontro preparatorio, mentre si avvicina la sfida ufficiale.

Diminuisce giorno dopo giorno il conto alla rovescia verso il derby con lo Spezia. L’AVVERSARIO. Domenica, dopo 5 mesi, il tecnico Luca D’Angelo ha fatto ritorno al “Picco“ per un’amichevole contro la Primavera. La Carrarese sarà la prima lunedì a ritrovarsi contro il vecchio allenatore che era stato esonerato per Donadoni ed è stato richiamato adesso per provare a salvare lo Spezia. Per il sentito match di Pasquetta gli aquilotti dovranno fare a meno dello squalificato Beruatto e degli infortunati Skjellerup e Cassata. Tornerà a disposizione Mateju mentre dovranno essere valutate le situazioni relative ai tre giocatori convocati in nazionale che rientreranno tutti a Follo giovedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Cresce la tensione per il derby. Maglia ’special edition’ contro lo Spezia Articoli correlati Pisa-Milan, notte storica: nerazzurri in campo con la maglia “Special Edition”Debutta il kit total black di Adidas per celebrare il ritorno della Serie A: solo 500 pezzi per i collezionisti. Leggi anche: NOCTA e Venezia: Un’Innovativa Collaborazione per la Creazione della Quarta Maglia Special Edition 25/26 Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Serie B. Carrarese-Spezia. Ecco da quando scatterà la vendita libera dei biglietti; Serie B. Carrarese, la salvezza è a un passo: la squadra di Calabro convince e cresce; Carrarese Cresce la tensione per il derby. Maglia ’special edition’ contro lo Spezia. Contestazione Gianluca Rocchi caos in tribuna Carrarese CatanzaroCARRARA. È stato un finale di partita ad alta tensione quello di mercoledì sera, 4 marzo, allo Stadio dei Marmi: Gianluca Rocchi, designatore di arbitri della Can A e B – cioè il professionista che de ... msn.com Stiamo entrando nella settimana della #pasqua2026 e l’attesa cresce. Alex e Ricky, Ricky ed Alex. Una storia che viene da lontano. Un racconto pieno di musica. Ci vediamo Domenica 5 aprile, per INSOMNIA EASTER EVENT at BARLUME nella mer - facebook.com facebook