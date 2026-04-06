La partita tra Al Hilal e Al Kholood si disputa nell’ambito della ventottesima giornata della Saudi Pro League. La sfida è stata programmata per una data specifica, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Al Hilal, squadra di grande tradizione, affronta Al Kholood in una partita che si prevede sarà caratterizzata da un pronostico favorevole alla formazione di casa, che cerca di ottenere una vittoria che duri da circa 50 anni.

Al Hilal-Al Kholood è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla Simone Inzaghi che ha da poco compiuto 50 anni non ha mai perso una partita in stagione ma si ritrova a cinque punti dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in classifica per via di una serie di pareggi che hanno di fatto cambiato il cammino in campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche nell’ultimo turno è arrivata una X per questa squadra, sempre in casa. Ma per tenere aperta la corsa al titolo nonostante sia abbastanza complicata, serve vincere. E serve farlo subito, già dalla partita in programma nella giornata di mercoledì contro l’Al Kholood. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Hilal-Al Kholood: 50 anni con vittoria

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