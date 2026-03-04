Pronostico Al Kholood-Al Qadsiah | toccano quota 16

Nella venticinquesima giornata della Saudi Pro League, si affrontano Al Kholood e Al Qadsiah. Le due squadre sono pronte a scendere in campo per una partita che potrebbe portare entrambe a toccare quota 16 punti in classifica. La sfida si svolge in un contesto di grande attenzione, con i tifosi che seguono con interesse l’andamento dell’incontro.

Al Kholood-Al Qadsiah è una partita valida per la venticinquesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Evidentemente si sta parlando poco del cammino dell'Al Qadsiah: quindici risultati utili di fila per la squadra che davanti ha Mateo Retegui, attaccante della nazionale italiana. Il quarto posto in classifica è ampiamente meritato per questa squadra che sta davvero facendo parlare di se. E anche se la guerra incombe da quelle parti il campionato per il momento non si ferma. Si gioca, come se nulla stesse accadendo. Vabbè, è lo sport signori. Comunque, tornando alla partita, è evidente che gli ospiti stiano vivendo ormai da tantissimo tempo una situazione di forma straordinaria che ci porta a dire che arriverà il sedicesimo risultato utile di fila.

