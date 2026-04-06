Problemi di rifornimento | anche l' aeroporto di Brindisi a corto di carburante

All'aeroporto di Brindisi si segnalano problemi di approvvigionamento di carburante. Attualmente, il carburante di tipo A1 non è disponibile in quantità sufficienti e sono state concesse scorte limitate esclusivamente per voli di Stato, di ricerca e ospedalieri. La situazione riguarda il rifornimento e ha causato restrizioni sulle operazioni di volo in corso.

Fino a domani quantità limitate concesse solo per voli statali, di ricerca e ospedalieri: invito ai piloti a calcolare la problematica. L'avviso ufficiale non riguarda solo lo scalo salentino BRINDISI - “Carburante a1 non disponibile. Quantità limitate concesse solo per voli statali, di ricerca e ospedalieri. Nota: si prega di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Quantità limitate concesse solo per voli statali, di ricerca e ospedalieri. Nota: si prega di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: «Fate rifornimento altrove». Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara L’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aereiL’aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile . Temi più discussi: Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove; Carburante esaurito ai distributori di benzina, cosa sta succedendo e il caso accise; Il carburante in Italia è davvero esaurito? Ecco cosa sta succedendo; Carburante limitato negli aeroporti, Gruppo Save: Nessuna carenza, inutile allarmismo. Malpensa, problemi di rifornimento agli aerei. Raffineria Eni a regime ridottoROMA – Problemi di approvvigionamento a Malpensa. L'aeroporto lombardo ha avvisato le compagnie – se rifornite da Eni – di una carenza nella disponibilità di carburante. Di qui l'invito a non ... repubblica.it Malpensa avvisa le compagnie aeree per problemi di carburante: Rifornitevi in altri scaliProblemi di approvvigionamento di carburante per l’aeroporto di Malpensa. Per questo motivo lo scalo milanese ha richiesto alle compagnie aree rifornite da Eni, quando possibile, di rifornirsi in ... ilfattoquotidiano.it Varenna al collasso: traffico, spiagge affollate e residenti esasperati L’ondata di turisti ha messo a dura prova il territorio, con anche problemi di sicurezza. Il sindaco di Perledo invoca un piano condiviso e strutturale. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #noti facebook Secondo @mattinodinapoli problemi per Rasmus #Hojlund che sarebbe in dubbio per la partita di stasera contro il #Milan x.com