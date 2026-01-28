Trasporti | Trenitalia circolazione sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta

La circolazione ferroviaria tra Latina e Formia-Gaeta è sospesa da questa notte alle 23:20 fino alle prime ore del 2 febbraio. Trenitalia ha deciso di interrompere il servizio per alcuni giorni, mentre eseguono lavori di potenziamento sulla linea Roma – Napoli via Formia. I treni non transiteranno tra le due stazioni, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori in zona.

Dalle ore 23:20 del 30 gennaio fino alle ore 03:00 del 2 febbraio 2026, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Napoli via Formia sarà sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. I treni regionali che operano sulle linee Roma Termini – Napoli centrale (Via Formia), Roma Termini – Latina, Roma Termini – Formia-Gaeta, Roma Termini – Minturno – Scauri, Roma Termini – Sessa Aurunca, Roma Termini – Villa Literno, Roma Termini – Frosinone, Roma Termini – Cassino, Roma Termini – Caserta, Roma Termini – Benevento e Roma Termini – Civitavecchia subiranno modifiche agli orari, cancellazioni sia totali che parziali, e variazioni nei percorsi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Trenitalia ha annunciato che tra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta ci saranno sospensioni del traffico ferroviario a partire dalle 23:20 del 30 gennaio fino alle 3:00 del 2 febbraio.

A causa di interventi di potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi, la circolazione dei treni tra Morbegno e Tirano sarà sospesa dal 19 al 22 dicembre 2025, causando disagi durante il fine settimana lungo prima di Natale.

