Il prossimo 20 aprile si terranno le primarie del centrosinistra a Pistoia, con il candidato Giovanni Capecchi che, secondo un sondaggio pubblicato oggi, guida con oltre dieci punti percentuali rispetto a Stefania Nesi, che ottiene il 32 per cento delle preferenze. La rilevazione è stata condotta tra gli elettori iscritti alle primarie e rappresenta un’indicazione sulle intenzioni di voto prima della consultazione.

Pistoia, 6 aprile 2026 – Giovanni Capecchi avanti di oltre dieci punti percentuali nel confronto con Stefania Nesi (32.6% contro 21.9%) nell’indagine di PoeinLab sulle imminenti primarie del centrosinistra a Pistoia. Ma a farla da padrona è il dato degli indecisi: un fronte composito che arriva intorno al 45% (38.8% di “non lo so” a cui vanno aggiunti chi non ha voluto rispondere e chi ha ipotizzato la scheda bianca). CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL SONDAGGIO Il tutto, va sottolineato, da contestualizzare relativamente a una base piuttosto esigua di intervistati, ovvero 178 persone che hanno preliminarmente espresso la propria intenzione di andare a votare alle primarie del prossimo 12 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primarie del centrosinistra a Pistoia: il sondaggio

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